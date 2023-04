Kamala Harris visite l’usine de panneaux solaires de Hanwha dans l'Etat de Géorgie

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden cherche à attirer encore plus d’investissements étrangers et entame dans cette optique une campagne de communication des projets déjà réalisés ou promis en ce sens.Dans le cadre de cette opération qui durera trois semaines, la vice-présidente a visité hier l’usine de panneaux solaires du conglomérat sud-coréen Hanwha Solutions dans l'Etat de Géorgie.A cette occasion, Kamala Harris a en personne annoncé un nouveau partenariat important entre Qcells, filiale du groupe, et la compagnie d’énergie américaine Summit Ridge Energy (SRE). C’est un projet visant à fournir à quelque 140 000 logements et entreprises des modules de panneaux solaires capables de générer 1,2 GW d'électricité. C’est la première fois qu’elle s’est rendue sur un site dans lequel les firmes sud-coréennes placent des capitaux.Sachez également que l’Etat de Géorgie accueille les usines de plusieurs chaebols sud-coréens comme Hyundai Motor, SK et Hanwha.