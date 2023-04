Washington accorde son agrément à Cho Hyun-dong pressenti pour le poste d’ambassadeur

Photo : KBS News

L’administration américaine a récemment donné son agrément à Cho Hyun-dong que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a désigné comme le nouvel ambassadeur aux Etats-Unis pour remplacer Cho Tae-yong nommé, le 29 mars, à la tête du Conseil de sécurité nationale (NSC).Selon la nouvelle révélée aujourd’hui dans le milieu diplomatique, Cho Hyun-dong, qui est actuellement le premier vice-ministre des Affaires étrangères, pourrait prendre officiellement ses nouvelles fonctions à Washington la semaine prochaine au plus tôt.Pour qu’un diplomate étranger obtienne l’agrément de l’administration américaine, il faut prévoir en général quatre ou six semaines. Or, le nouvel ambassadeur sud-coréen a pu bénéficier d’une procédure accélérée.Les observateurs s’y attendaient puisqu’il était nécessaire d’éviter un éventuel vide en amont de la visite d’Etat du président Yoon aux USA et de son sommet avec Joe Biden, à la fin de ce mois-ci.Cho Hyun-dong, diplomate de carrière, a occupé différents postes liés au dossier nucléaire nord-coréen et aux relations avec Washington.