LG Electronics enregistre un meilleur bénéfice d'exploitation que Samsung Electronics au 1er trimestre

Photo : KBS News

Une belle surprise pour LG Electronics. Au premier trimestre 2023, le numéro deux sud-coréen de l’électronique a enregistré des résultats plus performants qu’attendu selon sa publication officielle d’aujourd’hui.D’après les chiffres provisoires des comptes consolidés, son bénéfice d’exploitation s’est établi à 1 497,4 milliards de wons, soit l’équivalent de 1,04 milliard d’euros, au cours des trois premiers mois de cette année. Il s’agit d’une baisse de 22,9 % par rapport à la même période en 2022.La filiale du groupe LG a enregistré un chiffre d’affaires de 20 417,8 milliards de wons, soit l’équivalent de 14,18 milliards d’euros, entre janvier et mars, en recul de 2,6 % en glissement annuel. Toutefois, elle a recensé le deuxième meilleur chiffre d’affaires et le troisième meilleur bénéfice d’exploitation de son histoire.Dans la foulée, LG Electronics a vu son bénéfice d’exploitation dépasser celui de son rival éternel, Samsung Electronics, qui a vu le sien tomber à 600 milliards de wons, soit l’équivalent de 416 millions d’euros, durant la même période, pour reculer de presque 96 % en glissement annuel. Il a accompli un tel exploit pour la première fois depuis son adoption des normes comptables internationales (IFRS) en 2009.Pour LG Electronics, cette belle performance a été possible grâce aux efforts suivants. L’entreprise s’était dotée d’une cellule de crise qui a su mener une restructuration préventive de ses activités, ce qui lui a permis de stabiliser les prix des matières premières et de la logistique malgré les incertitudes de la conjoncture mondiale. Et elle a réussi à concrétiser sa nouvelle stratégie de croissance davantage axée sur les ventes de produits électroménagers haut de gamme.