Météo : grand soleil en cette fin de semaine

Photo : KBS News

Après la pluie vient le beau temps dit le dicton. Celui-ci s’est révélé vrai aujourd’hui au pays du Matin clair. Les deux jours d’averses ont pris fin et laissé la place à un grand soleil. Les poussières fines, quant à elles, se sont déplacées principalement vers l’est du territoire.Ce vendredi donc, le ciel a de nouveau été clair accompagné d’une moyenne de 15°C dans l’ouest et le nord du pays et d’environ 20°C dans l’est. La concentration de particules fines a été « mauvaise » dans les provinces de Gangwon, de Gyeongsang du Nord, de Chungcheong du Nord et de Jeolla du Nord. Dans ce contexte, des mesures d'urgence de réduction de poussières fines ont été mises en œuvre aujourd'hui notamment à Daejeon et à Gwangju. Les autres régions ne sont toutefois pas à l’abri d’une dégradation de l’air.Samedi sera encore plus dégagé que la veille et ce pour l’ensemble du territoire avec des températures dans l’après-midi similaires. Toutefois un petit bémol, le mercure sera assez bas dans la matinée, aux alentours de 3°C pour la majorité des villes, avec une chute à 0°C à Jeonju et Andong, respectivement dans l’ouest et l’est. Le littoral sud, notamment Busan, Gangneung et l’île méridionale de Jeju seront faiblement plus chauds, avec respectivement 5, 6 et 7°C.Dimanche sera une copie de samedi, en mieux. Le matin, le même phénomène de fraîcheur, mais en légèrement plus chaud, sera d’actualité. Ensuite, le thermomètre s’approchera des 20°C pour la plupart des villes : Séoul et Jeju 17°C, Busan 18°C ou encore Daejeon 19°C, entre autres. Daegu, Cheongju et Gangneung, toutes les trois dans l’est, dépasseront ce seuil.