Washington aurait espionné ses alliés dont Séoul

Photo : KBS News

Des documents confidentiels des Etats-Unis sur la guerre en Ukraine ont fuité sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Alors que Washington a lancé une enquête pour vérifier les circonstances de la fuite et la falsification des informations, les médias américains ont rapporté que ces données montrent que ce dernier aurait mis sur écoute plusieurs de ses alliés, dont la Corée du Sud.Selon le New York Times, Séoul s’est entretenu sur le fournissement des obus à Kyiv malgré son principe de ne pas livrer d'armes létales, et les officiels du pays du Matin clair ont éprouvé des inquiétudes quant à l’éventuelle pression du président américain Joe Biden sur son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol. Un des dossiers qui a fuité relate que l’ancien conseiller à la sécurité nationale, Kim Sung-han, a émis des craintes au sujet du soutien militaire. Selon lui, cela risque de faire penser que ce dernier était une condition pour l’organisation du prochain sommet sud-coréano-américain prévu ce mois-ci.Le rapport en question aborde également le conflit militaire russo-ukrainien, mais aussi des questions liées au Moyen-Orient, à la Chine ainsi qu’au nucléaire nord-coréen.Le document indique que les USA ont collecté ces données via le renseignement d’origine électromagnétique, la méthode utilisée par la CIA pour espionner les téléphones et les messages électroniques.A Séoul, le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé mener des discussions nécessaires avec la Maison blanche à ce sujet. En ce qui concerne son projet de protestation, il a simplement répondu examiner les exemples précédents et les cas d’autres nations. Et alors que certains craignent un choc diplomatique entre les deux alliés, Yoon effectuera une visite d'Etat aux Etats-Unis à la fin du mois.