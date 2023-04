La Corée du Sud célèbre Pâques

Photo : YONHAP News

Hier, c’était Pâques. A cette occasion, de nombreux événements et offices religieux ont eu lieu en Corée du Sud. Dans le milieu protestant, d’abord. L’Eglise unie du Christ de Corée (UCCK) a organisé un grand défilé pour la première fois dans le centre-ville de Séoul. De leur côté, les catholiques se sont rendus dans leur paroisse pour célébrer la résurrection de Jésus. Lors d'une messe tenue à la cathédrale de Myeongdong, Peter Chung Soon-taick, archevêque de Séoul, a proposé de donner un petit coup de main aux voisins en situation précaire.Le président de la République a assisté lui aussi au culte d’une église de la capitale. Yoon Suk-yeol a indiqué qu’il ferait des efforts pour prendre encore soin des personnes défavorisées. Avant de se rappeler que la résurrection de Jésus signifie que l’être humain peut renaître par amour. Concernant l’enveloppe de plus de 7 milliards de wons de don, l’équivalent de 4,87 millions d’euros, collectés par les églises protestantes pour les victimes des terribles séismes en Turquie, le numéro un a souligné que cet esprit d’amour et de solidarité protégerait la liberté de soi-même et de ses voisins, voire celle des citoyens du monde.