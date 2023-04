La dépouille du militant indépendantiste Hwang Ki-hwan rentre en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les restes de Hwang Ki-hwan sont arrivés ce matin, vers 9h, à l’aéroport d’Incheon, 100 ans après sa mort aux Etats-Unis. Samedi dernier, une cérémonie de commémoration s’est tenue dans une église coréenne à New York pour rendre hommage à cet ancien militant pour l’indépendance de la Corée contre la colonisation japonaise.A l’aéroport, Park Min-shik, ministre des Patriotes et des Anciens Combattants, et les descendants d'anciens indépendantistes étaient présents afin d’accueillir la dépouille avec tout le respect.Hwang est né en 1886 à Sunchon dans la province de Pyongan du Sud, aujourd’hui située en Corée du Nord. C’est à l’âge de 19 ans qu’il a pris un navire à destination d'Hawaï. Quand il étudiait aux USA, il a participé à la Première guerre mondiale du côté de l’armée américaine. En 1920, lorsqu’il était à Paris en tant que commissaire du gouvernement provisoire de la République de Corée, il a publié le magazine « La Corée Libre » pour attirer l’attention sur l’indépendance du pays du Matin clair.Après s’être installé aux Etats-Unis en 1921, Hwang a continué ses activités pour permettre à sa patrie de retrouver sa souveraineté. Il est décédé, deux ans plus tard, à New York à cause d’une maladie cardiovasculaire.Sa tombe a été découverte en 2008 dans un cimetière newyorkais. Le gouvernement sud-coréen a cherché à rapatrier ses restes dès 2013, mais il a fallu attendre dix ans à cause de l’absence de membres de sa famille pouvant demander l’exhumation. Ses restes seront enterrés au cimetière national de Daejeon.