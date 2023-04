La Chine cherche à intégrer une forteresse de Goguryeo à son Histoire

Photo : KBS News

La Chine accélère ses efforts pour intégrer à son Histoire une forteresse construite par Goguryeo, un ancien royaume coréen.Le monde académique sud-coréen affirme que la « grande muraille de Hushan », située à 12 km du centre-ville de Dandong vers l’amont du fleuve Yalu, est la forteresse Bakzac de l’ancien royaume du pays du Matin clair. En effet, plusieurs puits et remparts bâtis avec des pierres angulaires de Goguryeo y ont été découverts.Cependant, l’empire du Milieu a restauré les remparts et les tours dans le style de la dynastie Ming. Il a même érigé une statue du commandant chinois de l’époque, du nom de Hanbin, en affirmant que c’est lui qui a fait construire cet édifice.Le musée historique, qui avait présenté cette forteresse de Goguryeo comme un élément composant la partie est de la Grande Muraille, a fermé ses portes. Toutefois, un plus grand musée la mettant en lumière sera ouvert dans le centre-ville de Dandong en 2025.