Les étudiants pourront prendre un petit-déjeuner à 1 000 wons

Photo : YONHAP News

Un grand nombre d'étudiants pourront profiter d’un projet intitulé « Un petit-déjeuner à 1 000 wons ». Cette somme représente environ 70 centimes d’euro. C’est ce qui a été décidé hier par le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle.Face à l'envolée des prix, les étudiants ont demandé que ce dispositif soit mené dans toutes les écoles demandeuses. Le président de la communauté étudiante de l’université Kyung Hee, Lee Jae-baek, a dit espérer que l’exécutif et les établissements scolaires mettront en place ce plan également pour le déjeuner et le dîner. « Un petit-déjeuner à 1 000 wons » a débuté en 2015 à l’université nationale de Chonnam pour offrir un repas à moins d'un euro le matin. L’année dernière, un total de 28 universités y ont participé et 480 000 élèves en ont profité.Il s’agit d’un projet soutenu à la fois par la majorité et l’opposition, en vue de récolter les voix des jeunes lors des élections législatives prévues l'année prochaine. Elles sont toutes les deux parties à leur rencontre pour montrer leur position favorable à l’initiative. Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, a affirmé que le gouvernement devrait augmenter son soutien financier pour alléger le fardeau des universités.Le porte-parole du PPP, Yoo Sang-beom, a, quant à lui, expliqué que l’exécutif et son mouvement examinaient actuellement les moyens pour élargir cette campagne à d'autres facultés, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et celui de l’Education.