L’Etat pourrait récupérer une amende de 5,5 milliards de wons infligée à Chun Doo-hwan

Photo : KBS News

Le tribunal a jugé que l’Etat pouvait saisir les 5,5 milliards de wons, ou 3,81 millions d’euros, issus de la vente d’une parcelle de terre par la famille de l’ex-dictateur Chun Doo-hwan.L’ancien général avait été condamné en 1997 à une amende de 220,5 milliards de wons, l’équivalent de 153 millions d’euros, pour haute trahison et corruption. Il avait alors promis de restituer tous ses biens à la nation après sa mort, mais il est décédé en novembre 2021, sans payer 9,22 milliards de wons, soit 6,4 millions d’euros.Alors qu’une société fiduciaire, qui gérait la terre en question, a porté plainte contre la saisie de ces 5,5 milliards de wons, le tribunal a donné gain de cause à l’Etat, en expliquant que l’entreprise était au courant du fait qu’il s’agissait d’un bien acquis illégalement. Il a ajouté que la mesure prise par la ville de Séoul était toujours valable, parce qu’elle avait été mise en place en 2018, avant la mort de l’ex-président.Cependant, puisque Chun n’est plus de ce monde, cette amende sera la dernière pouvant être récupérée dans le cadre de la loi actuelle.