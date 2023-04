Music Bank à Paris : la folie k-pop s’abat sur l'Europe

Photo : KBS News

Music Bank, une émission musicale de télévision de la KBS, a réuni samedi dernier les fans de la k-pop à Paris. La ferveur des jeunes européens était si intense que les 33 000 places ont toutes été vendues.Devant la Grande Arche de la Défense, une longue file d’attente s'est formée. Les très nombreux jeunes sont venus de toute l’Europe pour rencontrer des idoles sud-coréennes. Des fans espagnoles ont crié joyeusement qu’elles s'étaient déplacées pour voir les groupes masculins The Boyz et Stray Kids. Leur engouement pour la culture du pays du Matin clair a aussi surpris les parents qui ont accompagné leurs enfants au concert.I.N, un des membres de Stray Kids, a déclaré que c’était un honneur pour lui de performer sur une scène si énorme. Wonyoung du girls band IVE a fait part, quant à elle, de son souhait d’avoir plus d’occasions de rencontrer les fans du monde entier. Park Bo-gum, un acteur sud-coréen, a rejoint lui aussi le concert en tant que présentateur. Les adeptes européens se sont amusés en chantant les morceaux écrits en coréen. Stray Kids a terminé en beauté le show.Par ailleurs, l’ambassade de Corée du Sud en France et la KBS ont invité des représentants d'autres ambassades à assister au spectacle, en vue de manifester la volonté du pays du Matin clair d’organiser l’Exposition universelle 2030 à Busan. Le vice-président du réseau sud-coréen de télévision, Kim Deock-jae, a expliqué qu’ils voulaient montrer la force de la culture « made in Korea » et l’influence de la k-pop à l’échelle internationale.L’édition de Music Bank à Paris sera retransmise le 5 mai prochian sur la chaîne KBS 2TV.