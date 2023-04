La Corée du Nord ne répond pas aux appels réguliers depuis 4 jours

Photo : YONHAP News

Quatrième jour que Pyongyang ne répond plus aux appels réguliers de Séoul. Le ministre de la Réunification Koo Byoung-sam a déclaré ce matin qu’il était fort probable que la Corée du Nord bloque la communication unilatéralement, et qu’il examinerait les moyens de réponse. Le ministère de la Défense, quant à lui, envisage toutes les possibilités dont le dysfonctionnement de la ligne.Les deux Corées échangent tous les jours un appel téléphonique à 9h et à 17h via le bureau de liaison intercoréen. Les armées se téléphonent également deux fois par jour à travers la ligne de télécommunication.Pourtant, depuis le matin du 7 avril, le royaume ermite n’a pas décroché. C’est la première fois que cet appel régulier a été suspendu pendant plus d’un jour depuis le rétablissement du bureau de liaison en octobre 2021.Alors que Séoul se sert de cette chaîne de communication pour des cas imprévus, Pyongyang l’a souvent utilisé comme outil pour faire part de sa position sur les relations bilatérales. Alors certains estiment que le pays communiste rejette volontairement cet échange, en signe de protestation contre les exercices militaires entre Séoul et Washington et le dévoilement du rapport sud-coréen sur les droits de l’Homme en Corée du Nord.Par ailleurs, un avion de reconnaissance de l’armée de l’air américaine RC-135V s’est envolé ce matin au-dessus de la partie sud de la péninsule coréenne, probablement pour surveiller l’éventuelle provocation du régime de Kim Jong-un.