Piratage nord-coréen : le NIS sud-coréen et Chainalysis ont saisi 1 million de dollars

Photo : KBS News

CNN a rapporté hier la collaboration entre le Service national de renseignement de Corée (NIS) et Chainalysis, la société d'analyse blockchain américaine, pour arrêter le blanchissement d’argent virtuel de Pyongyang.Dans un bureau à Pangyo dans la province de Gyeonggi en Corée du Sud, l’équipe d’enquête conjointe a capté le mouvement des pirates nord-coréens en train de transférer leurs cryptomonnaies volées sur un compte bancaire qui leur permet ensuite de les convertir en dollar américain ou en yuan, la devise chinoise.Pendant plusieurs mois, les agents ont suivi 100 millions de dollars dérobés à la société de monnaies virtuelles Harmony, et ont réussi à saisir une partie de la somme, à savoir un million de dollars juste avant le blanchiment. Les autorités juridiques américaines ont tout de suite gelé cet argent.Selon la chaîne américaine, les cryptodevises transférées serviraient au financement du programme des armes illégales du pays communiste. CNN a alors expliqué que les hackers nord-coréens ont volé ces dernières années des milliards de dollars aux banques et aux entreprises de cryptomonnaies, citant des rapports des Nations unies et de firmes privées.Le porte-parole du NIS a déclaré chercher un nouveau moyen pour bloquer la circulation des devises virtuelles volées en Corée du Nord.