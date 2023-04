Trafic de drogue : le Bureau d’enquête spéciale va ouvrir ses portes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement projette de lancer un Bureau d’enquête spéciale sur le trafic de drogue. Cet organisme permettra de mobiliser les moyens de tous les services gouvernementaux pour notamment mettre un terme aux crimes ciblant les adolescents.Selon les autorités publiques, entre janvier et février dernier, 2 600 personnes ont été arrêtées pour consommation ou distribution de stupéfiants, un chiffre jamais atteint. Le volume des produits confisqués a grimpé de 57,4 % en glissement annuel pour atteindre 176,9 kg.La méthode du trafic s’est aussi diversifiée à travers le dark web, les réseaux sociaux et l’achat direct à l’étranger, entre autres. Récemment, un groupe de malfaiteurs qui a proposé à des adolescents de consommer de la drogue et a fait chanter leurs parents pour leur extorquer de l’argent a choqué la société.Le bureau spécialisé dans la lutte contre la drogue sera composé de 840 agents du Parquet, de la Police nationale et du Service des douanes. Selon l’exécutif, il permettra de mener des enquêtes rapides et efficaces sur toutes les étapes relatives à la drogue, comme le trafic, la distribution et la consommation.En particulier, les ventes des produits stupéfiants destinées aux jeunes seront dans le collimateur des enquêteurs. Les mots clefs comme « amélioration de la mémoire et de la concentration » ou « médicaments minceurs » seront attentivement surveillés sur Internet.