Météo : la semaine démarre sous les meilleurs auspices

En Corée du Sud, la semaine a débuté par un grand soleil et des températures printanières. Légèrement voilé dans la matinée, le ciel s’est levé dans l’après-midi. Concernant le mercure, un important écart a été observé entre ce matin et en plein milieu de la journée.Certaines villes comme Séoul, Daejeon et Daegu ont enregistré un bond de plus de dix degrés. La capitale a démarré ce lundi à 7°C avant de grimper à 19°C. Daejeon et Daegu, respectivement à 5 et 6°C ont progressé à 21 et 22°C. Gangneung recensé la maximale, avec 24°C.Par ailleurs, fait rare pour être souligné, la concentration de particules fines a été « bonne » sur l’ensemble du territoire. Toutefois, les conditions météorologiques devraient se dégrader mardi avec l’infiltration de poussières jaunes et l’apparition de la pluie.