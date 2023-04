BIFFF : « Project Wolf Hunting » nominé dans la compétition internationale

Photo : YONHAP News

Le Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) 2023 a démarré aujourd’hui. Selon le Centre culturel coréen en Belgique, plusieurs long-métrages du pays du Matin clair sont nominés pour cette 41e édition qui se tiendra jusqu’au 23 avril.Tout d’abord, « Project Wolf Hunting » de Kim Hong-sun a été retenu dans la section « compétition internationale ». « Emergency Declaration » de Han Jae-rim et « Decibel » de Hwang In-ho sont tous deux en lice pour le prix du meilleur film dans la catégorie « thriller ». « The Nature Man » de Noh Young-seok et « Drive » de Park Dong-hee concourront respectivement dans la catégorie « film expérimental » et celle « nouveau réalisateur ».Durant l’événement, divers films « made in Korea » seront présentés au public belge. On y retrouve notamment « The Roundup », « Hunt », « Gentleman », « Alienoid », et « New Normal ».Par ailleurs, les réalisateurs Kim et Noh ont été invités par le festival pour le plus grand plaisir des cinéphiles européens.Le BIFFF est l'un des trois festivals de cinéma de genre les plus prestigieux du monde avec celui de Sitges en Espagne et de Fantasporto au Portugal. Jusqu’à présent, quatre œuvres sud-coréennes ont décroché le Corbeau d’or, le grand prix de la manifestation, notamment « The Host » de Bong Joon-ho en 2007.