Kim Jong-un appelle de nouveau à l’élargissement des capacités de dissuasion de guerre

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le Parti des travailleurs au pouvoir a tenu hier une nouvelle réunion élargie de sa commission militaire centrale. L’occasion pour Kim Jong-un, qui l’a présidée, de souligner une nouvelle fois l’importance des capacités de dissuasion de guerre de son pays. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence de presse officielle du pays communiste KCNA.Selon le média d’Etat, le dirigeant a en effet précisé qu’il fallait « élargir de façon plus pratique et offensive nos capacités de dissuasion de guerre, qui se renforcent déjà à toute vitesse, et les gérer efficacement, afin de contrôler plus strictement la situation sécuritaire dans la péninsule, qui s’aggrave de jour en jour ».Les capacités en question semblent se vouloir celles d’armement nucléaire militaire.L’agence a également fait état des principaux sujets discutés lors de la conférence. Il s’agit entre autres des questions d’ordre militaire. Avec pour objectif de « se rendre compte clairement de la gravité du contexte actuel dans lequel la politique militaire agressive des impérialistes américains et des fantoches sud-coréens ainsi que leurs actes apparaissent comme une menace substantielle ».Toujours selon la KCNA, les mesures visant à « préparer les différents plans d’actions militaires auxquels les ennemis ne pourront pas faire face même par tous leurs moyens disponibles » s’invitaient aussi dans les discussions, et « les décisions les concernant ont été prises à l’unanimité ».