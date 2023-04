Garde des enfants : le gouvernement allège la charge financière

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va élargir son soutien au frais de garde des jeunes enfants dès l’année prochaine. C’est ce que nous apprend le plan éducatif pour la petite enfance, dévoilé hier par le ministère de l’Education.Selon ce projet, l’aide financière augmentera pour les bambins de cinq ans en 2024, pour ceux de quatre ans l’année suivante et ceux âgés de trois ans en 2026. Le niveau de revalorisation sera déterminé plus tard.Autre changement : les écoles maternelles et les garderies peuvent avancer leur ouverture d’une heure pour commencer à 8h du matin. Car près de la moitié des enfants se rendent aux établissements déjà avant 8h30. Le changement d’horaire sera appliqué à titre expérimental jusqu’à 2026 et l’exécutif examinera le maintien du système l’année suivante.Le ministère prévoit aussi de mener une recherche sur les politiques visant à soutenir la fermeture des écoles maternelles privées qui souffrent de la baisse de la population scolaire.