Les exportations du 1er au 10 avril reculent de 8,6 %

Photo : YONHAP News

Le montant des exportations des dix premiers jours d’avril a diminué de 8,6 % par rapport à il y a un an. Selon le Service des douanes sud-coréennes, le chiffre s’est établi à 14 millions de dollars.Dans le détail, les ventes des voitures et des navires ont bondi respectivement de 64,2 et de 142,1 %, tandis que les semi-conducteurs et les appareils de communication sans fil ont connu une chute importante de 39,8 et de 38,8 %, respectivement.Les exportations ont augmenté à destination des Etats-Unis et de l’Union européenne (UE), mais ont reculé vers la Chine, le Vietnam et le Japon.Quant aux importations, elles ont régressé de 7,3 % pour atteindre 17,4 milliards de dollars. Par article, la part des véhicules a grimpé de 13,7 % et les appareils de communication sans fil de 41,3 %. Le pétrole brut et le gaz ont baissé respectivement de 34 et de 3,1 %.Les achats de produits se sont multipliés auprès de la Chine et de l’UE, alors qu’ils ont enregistré une diminution aux Etats-Unis, au Japon et en Arabie saoudite.La balance commerciale a donc affiché un déficit de 3,4 milliards de dollars mais représente toutefois un niveau moins important que le mois dernier. La Corée du Sud a accumulé cette année, jusqu’au 10 avril, 25,8 milliards de dollars de pertes.