Kim Tae-hyo : Séoul et Washington sur la même longueur d’onde à propos de la possible falsification de certains documents américains

Photo : YONHAP News

L’apparente fuite de documents classifiés américains continue à faire des vagues en Corée du Sud aussi. Car certains d’entre eux soupçonnent l’administration de Joe Biden d’avoir également mis sur écoute de hauts responsables du Conseil de sécurité nationale (NSC) du Bureau présidentiel de Yongsan.C’est dans ce contexte que le numéro deux du NSC s’est envolé aujourd’hui pour les Etats-Unis. Avant de monter dans l’avion, Kim Tae-hyo a eu un bref échange avec des journalistes, qui l’ont interrogé pour l’essentiel sur l’affaire.A ce propos, le conseiller adjoint à la sécurité nationale a fait part de la conformité des évaluations sud-coréennes et américaines, à savoir que les deux nations estiment qu’un nombre considérable d’informations révélées en ligne ont été falsifiées et cela a été constaté lors d’un coup de fil, ce matin, entre leurs ministres de la Défense.Kim en a profité pour souligner que Séoul et Washington sont aussi des alliés en termes de renseignement et qu’ils pourraient désormais renforcer leur confiance mutuelle et leur système de coopération en la matière.Questionné sur l’éventuel impact de la polémique sur l’alliance bilatérale, d’autant que Yoon Suk-yeol et Joe Biden prévoient un nouveau sommet fin avril, le haut responsable a répondu par la négative. Avant d’ajouter qu’il n’y a aucune position à transmettre à ses interlocuteurs américains à ce propos.Kim a ainsi voulu dire que son voyage américain avait pour objet de préparer la visite d’Etat de Yoon aux USA, et non de contester les soupçons liés à la fuite des documents confidentiels.