Documents classifiés américains : la fuite aurait commencé en janvier

Photo : YONHAP News

Les documents secrets américains auraient commencé à circuler en ligne plus tôt qu’annoncé initialement.D’après le site britannique de journalisme d'investigation Bellingcat et le Wall Street Journal, un utilisateur de Discord, une plateforme de discussion basée à San Francisco, a révélé les fichiers des dossiers pour la première fois en janvier, et non en mars, à l’époque, à destination d’une dizaine de membres seulement de son groupe chat. Et ceux-ci les ont partagés avec des membres d’autres forums, dont 4chan à l’influence considérable. C’était entre fin février et début mars.Et début avril, les documents en question ont été découverts avec leurs versions falsifiées sur un compte de propagande de la messagerie cryptée Telegram, avant de se répandre sur Twitter et d’autres sites. Et c’est à ce moment-là que le gouvernement américain se serait rendu compte de leur fuite. Si cette information est vraie, l’administration de Joe Biden a ignoré les faits pendant presque trois mois.Par ailleurs, les membres du groupe chat de Discord qui ont vu pour la première fois les photographies des documents classifiés ont affirmé que les données transférées vers d’autres forums de discussion ne représentaient que « la partie visible de l’iceberg » de leur quantité initialement révélée, selon Bellingcat.