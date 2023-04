Coup d’envoi de la nouvelle réunion du Dialogue de défense intégré sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis tiennent aujourd’hui et demain à Washington la réunion de leur Dialogue de défense intégré, connu sous le nom de KIDD. Il s’agit de sa 22e édition.A cette occasion, les deux alliés doivent échanger essentiellement sur le renforcement de la coopération sécuritaire dans la région. Il s’agit plus précisément du meilleur moyen de travailler main dans la main afin de dissuader Pyongyang de multiplier ses menaces nucléaires et balistiques et d’y donner une réponse commune, de revoir la stratégie de dissuasion sur mesure (TDS) et de relancer la collaboration sécuritaire à trois avec le Japon.Plusieurs autres sujets doivent s’inviter eux aussi dans les discussions. Ils concernent la coopération spatiale et en matière de sciences et technologies de défense, ainsi que le processus de transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel des forces combinées (Opcon) en temps de guerre, entre autres.Sachez que le KIDD est un dispositif de concertations sécuritaires de haut niveau des deux pays, lancé en 2011. Sa dernière conférence a eu lieu à Séoul en août dernier.Deux jours après la nouvelle réunion, Séoul et Washington organiseront donc ce vendredi une autre de même nature, cette fois avec le Japon, celle de DTT, les Discussions trilatérales sur la défense. Objectif : discuter des moyens de partager en temps réel les données d'alerte de missiles face aux provocations balistiques de Pyongyang.