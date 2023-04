Livre bleu diplomatique japonais : Tokyo ne mentionne pas la perception de l’Histoire des précédents gouvernements

Photo : YONHAP News

Comme il le fait en avril chaque année, le gouvernement japonais a publié aujourd’hui son livre bleu diplomatique 2023.Le ministère nippon des Affaires étrangères en consacre une partie à la question du travail forcé des Coréens dans l’archipel pendant la Seconde guerre mondiale. De fait, il y écrit que depuis l’installation de l’administration de Yoon Suk-yeol en mai 2022, la Corée du Sud et le Japon cherchaient à la résoudre rapidement via les communications entre leurs autorités diplomatiques et les tête-à-tête entre leurs dirigeants.Le livre évoque le fait que le gouvernement de Séoul a annoncé le 6 mars son propre plan d’indemnisation de ces « anciens ouvriers originaires de la péninsule coréenne », l’expression japonaise des victimes du travail forcé, un dispositif qui prévoit le dédommagement par une tierce partie.Cela dit, le rapport ne cite pas la position annoncée alors par le chef de la diplomatie nippone. En mars, Yoshimasa Hayashi a fait part de la continuité de la perception de l’Histoire des précédents gouvernements, dont la déclaration commune signée en 1998 entre les leaders de l’époque des deux voisins. Sans mentionner pour autant « les profonds remords et les excuses sincères du Japon pour les grandes souffrances infligées au peuple coréen par sa domination coloniale », offerts dans le texte par le Premier ministre d’antan, Keizo Obuchi.Dans la nouvelle publication aussi, l’administration de Fumio Kishida continue à revendiquer la souveraineté sur les îlots sud-coréens Dokdo, en précisant que la Corée du Sud les occupe illégalement, une phrase utilisée depuis 2018.Le livre décrit par ailleurs le pays du Matin clair comme un important voisin avec lequel Tokyo doit coopérer pour réagir ensemble à différents dossiers internationaux. L’an dernier, il a été qualifié tout simplement de voisin important.