La BOK maintient son taux directeur à 3,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a gelé aujourd’hui son taux directeur à 3,5 %. C’est la deuxième fois de suite après février dernier. Pour rappel, entre avril 2022 et janvier de cette année, son comité de politique monétaire l’a relevé à sept reprises d’affilée.Cette décision est notamment imputable au ralentissement de la hausse des prix à la consommation. Ces derniers sont montés de 4,2 % le mois dernier. Il s’agit du niveau le moins élevé depuis un an. La banque centrale sud-coréenne estime que cette tendance devrait se poursuivre et que le taux d'augmentation reculera à moins de 4 % après le deuxième trimestre. Elle mise par ailleurs sur un accroissement annuel de 3,5 % cette année.Un autre facteur responsable provient des éventuelles répercussions de la faillite de la Silicon Valley Bank sur le secteur financier. La BOK a déclaré que cette année le taux de croissance de l’économie du pays du Matin clair se situerait légèrement en dessous de 1,6 %, la perspective émise en février.En résumé, la banque centrale a pris en considération que la Corée du Sud connaîtrait une croissance plus faible, tandis que le taux d’inflation dépasserait l’objectif pendant un moment malgré le ralentissement de ce dernier. Elle a expliqué poursuivre le maintien du taux directeur pour l’instant, tout en évaluant la nécessité d’un nouveau rehaussement.Avec ce gel, l’écart maximum entre le taux directeur sud-coréen et ceux américains est de 1,5 point. Aux USA, ils se trouvent, rappelons-le, entre 4,75 et 5 %.