Documents classifiés américains : le Bureau présidentiel de Yongsan nie avoir été mis sur écoute

Photo : YONHAP News

Deux jours après la révélation de la fuite des documents classifiés américains, dont certains concernent la Corée du Sud, la présidence de celle-ci a réagi aujourd’hui.Le Bureau présidentiel de Yongsan estime qu’un nombre considérable de ces dossiers ont été falsifiés. Avant d’annoncer qu’à ce propos, le ministre sud-coréen de la Défense et le chef du Pentagone se sont entretenus aujourd'hui au téléphone et que les deux hommes étaient alors du même avis.Le conseiller adjoint de Yoon Suk-yeol à la sécurité nationale, lui, a martelé que les contenus des dialogues entre son ex-patron Kim Sung-han et un de ses anciens secrétaires, faisant partie des documents découverts en ligne, étaient, eux aussi, différents des faits.Selon Kim Tae-hyo, qui s’est d’ailleurs envolé aujourd’hui pour Washington, les fichiers qui circulent sur les réseaux sociaux étant contrefaits, ils n’auront aucune conséquence sur le prochain sommet entre Yoon et Joe Biden, prévu fin avril dans la capitale américaine. Séoul ne transmettra donc aucune position non plus sur cette affaire à son allié. Le numéro deux du Conseil de sécurité nationale (NSC) a saisi l’occasion pour souligner que les deux pays continuaient à coopérer étroitement en matière de renseignements sur d’importantes questions.La présidence sud-coréenne a également rejeté catégoriquement la possibilité évoquée par le camp de l’opposition. Celui-ci avait mis en avant que le siège présidentiel avait été espionné, et ce notamment en raison des défauts de protection contre l’écoute clandestine dus au déménagement hâtif des bureaux du chef de l'Etat, de la Cheongwadae à Yongsan, par l'administration en exercice.Cela dit, selon le cabinet du président de la République, l’immeuble du Bureau de Yongsan est doté de dispositifs plus solides que ceux installés dans l’ancien palais présidentiel. La prétention de l’opposition est donc « un mensonge absurde » et « un acte suicidaire » qui portent atteinte à l’alliance Séoul-Washington et aux intérêts nationaux.