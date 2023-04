Livre bleu diplomatique japonais : Séoul proteste contre la revendication de Tokyo sur Dokdo

Photo : YONHAP News

Séoul a protesté contre le livre bleu diplomatique 2023 que le gouvernement de Tokyo a publié aujourd’hui. Un document dans lequel le Japon a notamment réclamé une nouvelle fois sa souveraineté sur les Dokdo.Dans un communiqué de son porte-parole, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a formellement fait part de son opposition à la nouvelle revendication de Tokyo qui, dans son ouvrage, répète que les îlots sont son territoire inhérent historiquement, géographiquement et au regard du droit international. Dans le même temps, Séoul a appelé l’archipel à revenir sur une telle position.L’administration de Yoon Suk-yeol a également annoncé qu’elle continuerait à réagir fermement aux futures demandes similaires. Avant d’ajouter que le gouvernement nippon doit se rendre compte qu’une telle réclamation répétée n’aidera nullement non plus à établir les relations entre les deux pays, orientées vers l’avenir.Afin de partager son mécontentement, le ministère a fait venir aujourd’hui à son siège le numéro deux de l’ambassade du Japon à Séoul Naoki Kumagai.