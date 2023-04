Kwon Young-se regrette le silence de Pyongyang au téléphone

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne répond toujours pas aux appels téléphoniques de sa voisine du Sud, pour le cinquième jour d’affilée, alors qu’elles s’appellent habituellement deux fois par jour.Face à un tel silence, le ministre sud-coréen de la Réunification a en personne exprimé ses profonds regrets. Dans un communiqué publié aujourd’hui, il a pointé du doigt l’attitude unilatérale et irresponsable de Pyongyang.Kwon Young-se en a profité pour évoquer le fait qu’en dépit des mises en garde répétées de Séoul, le régime de Kim Jong-un se sert, sans permission, des équipements que les entreprises sud-coréennes installées dans le complexe industriel intercoréen de Gaeseong avaient laissés lors de sa fermeture en 2016. Avant d’ajouter que cela constitue une violation d’un accord entre les deux Corées sur la garantie des investissements et de la loi sur le site en question.Le ministre a alors promis de prendre désormais toutes les mesures possibles, y compris celles judiciaires, pour faire endosser la responsabilité au Nord, et de travailler en collaboration avec la communauté internationale.Interrogé alors sur l’intention de Pyongyang, Kwon a estimé que le pays communiste semble juger que l’escalade des tensions, dans ce contexte où les exercices militaires sud-coréano-américains se poursuivent, lui est favorable.