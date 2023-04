Météo : temps gris et vents violents sur tout le pays

Photo : YONHAP News

Ce mardi, en Corée du Sud, il a parfois été difficile de marcher face au vent en raison de sa puissance. Ces vents, de niveau typhon d’après Météo-Corée, ont sévi sur tout le territoire, et plus particulièrement dans la province de Gangwon, dans le nord-est. La ville de Gangneung, où un importent feu de forêt s’est déclenché a observé tout au long de la journée des rafales allant jusqu’à 100 km/h.Dans ce contexte, de nombreux avertissements « vent fort » ont été émis. Sont notamment concernés : les provinces de Gangwon et de Gyeongsang du Nord ainsi que les villes d’Incheon, de Séoul et de Busan.Par ailleurs, de légères averses ont fait leur apparition un peu partout sur le pays, sans pour autant s’éterniser. Le ciel a sinon été en grande partie couvert. Au sujet des températures, une nette augmentation a été enregistrée ce matin avec plus de 10°C sur l’ensemble du territoire, avec des poussées notamment à 15 et 17°C, respectivement sur l’île méridionale de Jeju et à Gangneung. Dans l’après-midi, le mercure a dépassé les 20°C dans l’est et a avoisiné ce seuil dans l’ouest, avec entre autres, 17°C à Séoul et à Suwon et 19°C à Daejeon et à Jeju.