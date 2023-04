Feu de forêt à Gangneung : surveillance en cours après l’extinction du brasier majeur

Photo : YONHAP News

Le feu, qui s’est déclaré hier vers 8h30 à Gangneung dans le nord-est du territoire, a été éteint huit heures après. Les autorités forestières sont intervenues aujourd’hui encore, dès le lever du soleil, pour empêcher les risques de nouveaux incendies.Bilan mis à jour: les flammes ont brûlé 379 hectares de forêt, l’équivalent de 530 terrains de football. Une personne présumée être octogénaire est morte et une dizaine d’individus ont été blessés. Et, au moins 649 habitants ont été évacués.Les pompiers de la province ont reçu environ 40 appels déclarant de nouveaux incendies après la fin du brasier. Pourtant, heureusement, aucune flamme ne s’est rallumée pour se propager encore une fois. Toutefois, ce matin, 213 équipements et 800 pompiers ont été mobilisés afin d’éteindre les petites flammes qui pourraient encore rester.Une enquête sur les causes de cette catastrophe sera menée aujourd’hui conjointement par les autorités forestières et la police. Dans ce contexte instable, Météo-Corée a mis en garde contre les incendies en maintenant l’avertissement de sécheresse et prévoyant des vents forts jusqu’à ce matin.