Documents classifiés américains : le secrétaire américain à la Défense s’exprime sur la fuite pour la première fois

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à la Défense a fait mardi ses premiers commentaires publics sur les soupçons de fuite de documents confidentiels de son gouvernement. Lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une réunion des chefs de la diplomatie et de la défense américains et philippins, Lloyd Austin a déclaré que Washington prenait cette affaire très au sérieux et qu'il continuerait à travailler en étroite collaboration avec ses alliés et partenaires.Le chef du Pentagone a indiqué qu'il avait été briefé pour la première fois sur la divulgation non autorisée de dossiers classifiés sensibles le 6 avril et que, dès lors, il avait rencontré quotidiennement de hauts responsables de son département et ordonné une coopération rapprochée entre les ministères concernés. Il a également déclaré avoir renvoyé l'affaire au département de la Justice qui a par la suite ouvert une enquête criminelle. Avant d'ajouter qu’il ne ferait pas davantage de commentaire puisque l’investigation est en cours.Interrogé sur la raison pour laquelle les services de renseignements américains ignoraient ces fuites plus tôt alors que certains documents avaient circulé en ligne depuis plusieurs mois, Austin a répondu que les données divulguées dont le Pentagone était au courant dataient du 28 février et du 1er mars et qu'il ne savait pas s'il y avait d'autres fichiers mis en ligne avant ces dates. Enfin, il a affirmé que Washington continuera d'enquêter et d'essayer de déterminer l'origine de ces dossiers et l'étendue de leur divulgation.Le même jour, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne est arrivé dans la capitale américaine pour préparer la visite d'Etat du président Yoon Suk-yeol. Aux journalistes qui l'interrogeaient sur les soupçons d'écoutes clandestines du Bureau présidentiel de Yongsan par les USA, Kim Tae-hyo a indiqué qu'une tierce partie était largement impliquée dans cette affaire et qu'il n'existait aucune circonstance laissant supposer que Washington aurait fait cela avec une intention malveillante.