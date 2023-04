Emploi : le nombre de travailleurs augmente de 469 000 en mars

Photo : YONHAP News

En mars, le nombre de travailleurs a bondi de 469 000 sur un an grâce à la hausse de la demande des services de soin et des activités extérieures, en dépit du rétrécissement des exportations. C’est ce qu’a avancé ce matin l'Institut national des statistiques (Kostat).Selon ses chiffres publiés, le nombre de personnes employées s’est élevé à 28,22 millions le mois dernier. Cette croissance ne concernait toutefois que les 60 ans et plus. Tandis que le nombre de salariés a crû de 547 000 chez les séniors, celui des autres tranches d’âge a chuté de 78 000. Notamment, la quantité de postes pour les 15-29 ans a baissé pour le cinquième mois d’affilée et leur taux d’emploi a reculé de 0,1 point à 46,2 %.Par secteur, l’industrie manufacturière a subi une décrue de 49 000 travailleurs. Il en était de même pour les commerces de détail et de gros (-66 000), ainsi que pour la construction (-20 000). En revanche, le secteur des soins de santé, l’hôtellerie et la restauration ont vu leur nombre augmenter.Par ailleurs, le nombre de chômeurs a diminué de 34 000 en mars en glissement annuel et atteint à présent 840 000. Le taux de chômage a donc été de 2,9 %, soit 0,1 point de moins qu’en février. Il représente le chiffre le plus faible pour un mois de mars depuis 1999, l'année de la réforme des statistiques.