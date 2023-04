Documents classifiés américains : la menace des ICBM de Pyongyang aurait été exagérée

Photo : YONHAP News

L'affaire de la fuite des dossiers confidentiels américains continue de faire des remous. Selon l'un de ces documents divulgués en ligne, le gouvernement américain estime que la capacité des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) exposés par la Corée du Nord lors de son récent défilé militaire a été exagérée. C'est ce qu'a rapporté hier Reuters.D'après l'agence de presse britannique, les services de renseignements américains indiquent, dans un fichier classifié secret, que les tracteurs-érecteurs-lanceurs (TEL) d'ICBM mobilisés lors de la parade militaire du 8 février à Pyongyang auraient étaient équipés « très probablement de systèmes non opérationnels ». Pour rappel, à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de son armée populaire, le pays communiste avait attiré l'attention du monde entier en dévoilant une dizaine de TEL pour son missile balistique intercontinental « Hwasong-17 ».Toujours selon le document cité par Reuters, le Nord aurait procédé à une telle manœuvre avec probablement pour objectif de montrer qu'il représente une menace nucléaire suffisamment importante pour les Etats-Unis. Il indique également qu'au cours de l'année prochaine, le régime ne serait probablement pas en mesure d'équiper tous les TEL d'ICBM mobilisés lors du défilé militaire, avec des missiles opérationnels capables de frapper tout le territoire américain, et ce en raison d'obstacles liés aux tests et de contraintes de ressources.Reuters a toutefois précisé n'avoir pas pu confirmer l'authenticité du document.