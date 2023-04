Véhicules électriques : Hyundai Motor construit la première usine en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor a organisé hier une cérémonie de mise en chantier de la première usine sud-coréenne dédiée uniquement à la production de voitures électriques à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi. Le chef de l'Etat, de hauts officiels gouvernementaux et le président du groupe, Chung Eui-sun, y ont été présents.Yoon Suk-yeol a déclaré que le gouvernement ne ménagerait pas ses efforts pour que les entreprises du pays du Matin clair puissent s’adapter au changement de paradigme dans l’industrie automobile. Avant d’ajouter qu’il fera de la région en question le premier cluster mondial de véhicules électriques, de semi-conducteurs et de TIC. Le Bureau présidentiel de Yongsan a fait savoir qu’il annoncerait au premier semestre un plan visant à permettre à l’écosystème automobile nationale de se tourner vers les voitures de l’avenir.Le premier constructeur automobile sud-coréen prévoit d’investir 1 000 milliards de wons, ou 690 millions d’euros, dans cette usine, et de commencer à produire des véhicules à usage spécial (PBV) à partir du deuxième semestre de 2025. Sa capacité devrait atteindre les 150 000 unités par an.De plus, Hyundai Motor a annoncé qu’il investirait 24 000 milliards de wons, l’équivalent de 16,6 milliards d’euros, dans le secteur national de l’automobile électrique à l’horizon 2030. Il a fait part de son objectif d’augmenter, à travers ces investissements, la production annuelle de véhicules électriques en Corée du Sud jusqu’à 1,51 million en 2030, et de faire de cette dernière l’un des trois plus gros vendeurs de voitures écologiques au monde.