Nuri : 3e lancement prévu le 24 mai

Le troisième lancement de la fusée de conception sud-coréenne KSLV-II, plus connue sous le nom de « Nuri », aura lieu le 24 mai. C’est ce qui a été fixé hier lors d’une réunion du comité de gestion du lancement.Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC a désigné la période du 25 au 31 mai comme la fenêtre de tir compte tenu d’un éventuel changement du programme dû aux facteurs impérieux, dont les conditions météorologiques.Contrairement aux précédents lancements, le véhicule spatial sera doté de huit vrais satellites : deux mircrosatellites du laboratoire de recherche Satrec de l’Institut coréen de sciences et de technologies (KAIST), quatre satellites spécialisés dans l’observation de la météorologie spatiale conçus par l'Institut coréen d'astronomie et de sciences spatiales (KASI) et deux autres développés par des entreprises privées.L’assemblage des deux premiers étages de la fusée a été achevé au Centre spatial de Naro, à Goheung, dans le sud du pays. Les huit satellites y seront envoyés au début du mois prochain et installés au troisième étage.Oh Tae-seok, le vice-ministre des Science et des TIC a rappelé que ce lancement était d’autant significatif qu’il s’agirait du premier tir avec de vrais satellites.