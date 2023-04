Poussières jaunes : le niveau d’alerte relevé

Photo : YONHAP News

La tempête de sable jaune en provenance de la Chine a envahi aujourd’hui la Corée du Sud. Les particules fines ont atteint le pire niveau, « très mauvais », sur tout le territoire. De plus, le ministère de l’Environnement a relevé le niveau d’alerte de tempête de poussières jaunes à « attentif », le deuxième sur une échelle de 4. La raison : la teneur des PM10, les particules fines de moins de 10 ㎛, a dépassé les 300 µg/m³ pendant plus de deux heures ce matin.Dans ce contexte, le ministère a promu le bureau de contrôle au rôle d'organisme spécialisé dans la lutte contre les poussières jaunes. Il a partagé la situation aux institutions compétentes et aux collectivités locales en leur réclamant de suivre attentivement les manuels.Quand des nuages de sable jaune arrivent, il est préconisé aux personnes âgées et aux individus atteints de maladie respiratoire de rester à l’intérieur et d’éviter de faire des activités en plein air. Quand ils doivent sortir, il leur est recommandé de porter un masque KF-80 ou KF-95, et de se laver les mains et les pieds une fois rentrés.Il est aussi important de bien nettoyer les légumes et les fruits avant de les consommer, et d’avoir les mains propres quand on cuisine.