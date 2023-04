ISIS : Pyongyang détiendrait 45 armes nucléaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord détiendrait environ 45 armes nucléaires. C'est une estimation avancée par l'Institut pour la science et la sécurité internationale (ISIS) dans son nouveau rapport sur l'arsenal nucléaire nord-coréen, publié le 10 avril, et cité par Radio Free Asia (RFA). Selon le think tank américain spécialisé dans les questions nucléaires, l'arsenal atomique de Pyongyang serait composé d’armes de différents types, telles que celles à fission simples, celles fabriquées uniquement avec du plutonium ou avec de l'uranium hautement enrichi, ou encore celles composites. Le pays communiste en aurait fabriqué entre 35 et 65 selon les combinaisons, la valeur moyenne se situant à environ 45 armes.L'institut basé à Washington a indiqué avoir réalisé ses estimations en s'appuyant sur les activités de production de plutonium et d'uranium de qualité militaire, menées par le royaume ermite. Il a fait savoir que la production nord-coréenne de ces matériaux clés avait été évaluée à l'aide d'observations satellites commerciales, de déclarations du régime de Kim Jong-un ou encore de rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tout en précisant que l'évaluation exacte de la situation actuelle au nord du 38e parallèle était toutefois limitée. Le président de l'ISIS, David Albright, auteur de ce rapport, a expliqué que Pyongyang serait capable de fabriquer entre quatre à 12 armes nucléaires par an.Concernant la tête nucléaire dite tactique, « Hwasan-31 », dévoilée récemment par le Nord, l'institut estime qu'elle serait d’un diamètre d'environ 40 à 45 centimètres et pourrait être une arme à fission capable d'exploser en l'air avec un rendement d'environ 10 kilotonnes, ou une arme à fission simple.Pour rappel, lors de la 6e assemblée plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs tenue en décembre dernier, Kim III avait déclaré que son pays augmenterait de manière exponentielle la quantité de ses armes nucléaires.