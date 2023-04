Variole du singe : deux nouvelles infections détectées

Photo : YONHAP News

Deux nouveaux cas de variole du singe ont été détectés en Corée du Sud. Selon l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), ils vivent tous deux à Séoul et ont été testés positifs avant-hier et hier respectivement. Ils sont actuellement en quarantaine à l'hôpital et sont plutôt en bonne forme.Ces personnes n’ont pas voyagé à l’étranger ces trois dernières semaines et auraient donc contracté la maladie localement. Par ailleurs, elles n’ont aucun lien entre elles. Les autorités sanitaires traceront en détail leur voie de contamination. Le pays du Matin clair recense désormais huit infections.Par ailleurs, le résultat de l’enquête épidémiologique du sixième patient qui a été détecté la semaine dernière a été dévoilé. Cet individu n’a pas quitté non plus le territoire ces derniers temps. Résidant dans la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest, il a récemment visité la région de Busan, dans le sud-est. Il a alors été en contact avec 36 individus et pour le moment personne n’a affiché de symptôme suspect. La KDCA estime alors qu’il a été contaminé par une personne infectée et mène une enquête pour l’identifier.Pour rappel, la variole du singe se transmet via des contacts étroits comme l’exposition aux gouttelettes. Comme il touche principalement les individus homosexuels, beaucoup de gens ont tendance à éviter de déclarer leur état aux établissements médicaux même s’ils présentent des symptômes, par peur de stigmatisation.D’après les autorités sanitaires, cette épidémie ne risque pas de se propager à grande échelle. Elle est souvent bénigne et moins de 1 % des patients tombent dans un état grave. La maladie se soigne naturellement deux à quatre semaines plus tard sans traitement spécial.