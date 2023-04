La Corée du Sud prévoit de prêter ses obus aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Séoul envisagerait de fournir des obus à Washington confronté à un manque de munitions en raison de son aide militaire à l'Ukraine, et ce sous forme de prêt et non pas de vente.Selon des sources gouvernementales et du secteur de l'armement, la Corée du Sud serait récemment tombée d’accord avec les Etats-Unis prévoyant de lui prêter des obus de 155 mm. Pour ce faire, le gouvernement sud-coréen puiserait dans ses stocks constitués de matériels envoyés par l'armée américaine dans les années 1970 au titre des WRSA-K, soit les « Stocks de réserve de guerre pour alliés-Corée du Sud », avant d'être cédés à Séoul. Les munitions de ces stocks sont certes vieilles mais restent toujours utilisables, a indiqué un responsable de l’Armée. Le pays du Matin clair prévoirait de prêter 330 000 à 500 000 obus aux USA. La durée du prêt et les modalités de retour seraient décidées de manière flexible.Notons que dans les dossiers confidentiels américains récemment divulgués en ligne figurait l'expression suivante : « la République de Corée 155 Calendrier de livraisons (330 000) ». Certains l’ont considérée comme un plan de livraisons d'obus sud-coréens, préparé par le gouvernement américain, et y ont vu une violation de la politique de Séoul qui consiste à ne vendre aucune arme aux pays en guerre.Si l’exécutif sud-coréen a opté pour le prêt de munitions à son allié et non pas leur exportation, c'est qu'il aurait voulu éviter les critiques sur une éventuelle fourniture détournée d'armes létales à l'Ukraine. L'année dernière, l'administration américaine avait déjà importé des obus « made in Korea » pour pallier son manque de munitions tout en précisant que les Etats-Unis seraient leur utilisateur final, ce qui n'a pas empêché certains de formuler des reproches à l'égard de la Corée du Sud.Le ministère sud-coréen de la Défense n'a ni confirmé ni démenti cette information sur le prêt de munitions de Séoul à Washington. Le chef de la diplomatie Park Jin s'est quant à lui contenté de réitérer la position du gouvernement qui s'est engagé à ne pas fournir d'armes létales à l'Ukraine.