Feu de forêt à Gangneung : un arbre déraciné par le vent serait la cause

La ville de Gangneung, dans le nord-est, a été hier victime d’un grand incendie. Le feu, qui s’est déclaré vers 8h30 a été éteint huit heures après. Les autorités forestières sont intervenues aujourd’hui encore, dès le lever du soleil, pour empêcher les risques de nouveaux incendies. Ces dernières, accompagnées de la police, comptent analyser les premiers résultats d’une enquête sur cette catastrophe affirmant qu’un arbre déraciné en raison des bourrasques de vent aurait fini par couper un fil d’un poteau électrique et provoquer une flamme.La cellule de gestion des secours d’urgences, qui avait été établie sous l’agence nationale des sapeurs-pompiers suite à la déclaration de l’incendie, a pour sa part été dissoute aujourd’hui à 13h. Néanmoins, une cinquantaine de secouristes sont restés sur le terrain pour réagir le cas échéant.Enfin, le bilan mis à jour : les flammes ont brûlé 379 hectares de forêt, l’équivalent de 530 terrains de football. Une personne présumée être octogénaire est morte et une dizaine d’individus ont été blessés. Et, au moins 649 habitants ont été évacués. Des habitations provisoires seront fournies le plus vite possible à environ 290 sinistrés qui se sont réfugiés à la Gangneung Ice Arena.