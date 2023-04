FMI : la croissance de l’économie sud-coréenne abaissée à 1,5 %

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la baisse sa prévision sur l’économie sud-coréenne de cette année à 1,5 %, soit 0,2 point de moins qu’en janvier dernier. Plus tôt, le gouvernement sud-coréen et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avaient pronostiqué 1,6 %.Dans son rapport d’avril, le FMI a également diminué de 0,1 point sa perspective mondiale pour la situer à 2,8 %. Le taux de croissance dans cinq ans s’est élevé à 3 %, le niveau le moins élevé depuis 1990.Plus précisément, son estimation pour la Chine s’est maintenue à 5,2 %, tandis que celle pour les Etats-Unis est relevée de 0,2 point pour atteindre 1,6 %. Pour le Japon, l’institution internationale a revu sa prévision à 1,3 %, en baisse de 0,5 point. En ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Allemagne, elle a misé sur une croissance négative respectivement de 0,3 et 0,1 %.Le FMI a également évalué les circonstances économiques mondiales cette année comme un « processus de rétablissement pénible ». Il craint ainsi la propagation de l’incertitude du marché financier alors que les risques liés à la guerre russo-ukrainienne et la hausse des prix n’ont pas été résolus.L’institution basée à Washington a alors conseillé de renforcer la surveillance sur le marché financier et maintenir la politique monétaire d’austérité jusqu’à ce que l’inflation anticipée recule.