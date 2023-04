Douze ballons géants contenant des tracts anti-Pyongyang envoyés au Nord

Photo : YONHAP News

Une association de réfugiés nord-coréens du nom de Campagne pour la libéralisation a envoyé, le 9 avril, des tracts anti-Pyongyang vers la Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, Free North Korea Radio.Selon cette station qui émet ses programmes réalisés par des tranfuges du pays communiste depuis Séoul, 12 ballons contenant non seulement 120 000 dépliants critiquant le régime de Kim Jong-un mais aussi 3 000 clés USB ont été lâchés dimanche. Selon les suivis GPS, 11 d’entre eux se sont dirigés vers les deux provinces de Hwanghae et le 12e a disparu près de Paju, dans la province de Gyeonggi, au sud du 38e parallèle donc.Le dernier envoi du genre remonte à octobre 2022. A ce moment-là, le chef de Fighters for a Free North Korea (FFNK), Park Sang-hak, avait déclaré auprès des journalistes que huit ballons contenant des masques, des comprimés Tylenol, des livrets qui présentent le développement de la Corée du Sud ainsi que des clés USB montrant des députés américains parler de la situation des droits de l'Homme dans le royaume ermite ont été envoyés en direction du Nord.Pour rappel, le gouvernement de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, avait interdit l’expédition de tels tracts et objets afin de calmer les tensions dans les régions transfrontalières.