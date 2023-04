Documents classifiés américains : Séoul estime que la polémique est close

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan estime que la polémique au sujet des soupçons d’écoutes clandestines américaines est plus ou moins close et il n’entend pas en faire un incident diplomatique. Dans un entretien téléphonique avec l’agence de presse Yonhap aujourd’hui, un haut responsable de la présidence a indiqué que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avait appelé les autorités sud-coréennes. Et les deux parties ont été sur la même longueur d’onde à propos de la possibilité de falsification de certains documents. Il a ajouté que la controverse est désormais en train de prendre fin.Ces propos interviennent alors que l’opposition continue d’exhorter l’exécutif à demander les excuses officielles de Washington et d’utiliser cette affaire comme un levier de négociation en faveur de la Corée du Sud.Un autre proche du dossier a lui aussi indiqué que Séoul réagit avec calme, conformément aux intérêts du pays. Avant d’ajouter qu’avec cet épisode, les liens entre les deux alliés pourraient se fortifier davantage à l'instar de la terre qui s’affermit après la pluie.Pour rappel, hier, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne est arrivé dans la capitale américaine pour préparer la visite d'Etat du président Yoon Suk-yeol. Aux journalistes qui l'interrogeaient sur les soupçons d'écoutes du Bureau présidentiel par les USA, Kim Tae-hyo a indiqué qu'une tierce partie était largement impliquée dans cette affaire et qu'il n'existait aucune circonstance laissant supposer que Washington aurait fait cela avec une intention malveillante.