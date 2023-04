Le patron de l’Onu exhorte à la réouverture des voies de communication intercoréenne

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé ses inquiétudes hier sur le fait que Pyongyang ne répond plus aux appels réguliers de Séoul.Selon la Voix de l'Amérique (VOA), son porte-parole adjoint Farhan Haq a affirmé que le patron de l’Onu avait toujours incité à la reprise des discussions pour favoriser un environnement propice au dialogue et qu'il est nécessaire de rétablir les chaînes de communication pour réduire le risque d’erreur de jugement et les tensions dans la région.Le ministère sud-coréen de la Réunification et celui de la Défense ont annoncé que Pyongyang gardait silence depuis le 7 avril au matin. Séoul a regretté son attitude unilatérale et irresponsable dans un communiqué publié hier, mais le pays communiste n’a toujours pas réagi.