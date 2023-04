Météo : le soleil rayonne au milieu des poussières fines

Photo : YONHAP News

Il fait beau et les températures sont agréables, mais les conditions ne sont pas parfaites pour une balade en plein air. En effet, la concentration de poussières fines, sous l’influence de la pénétration de particules jaunes dans le ciel sud-coréen, a affiché un niveau « très mauvais » sur l’ensemble du territoire. Il s’agit du pire épisode de smog de l’année en Corée du Sud.Dans ce contexte, Météo-Corée a émis des avertissements de pollution de l’air dans toutes les régions. Elle recommande également aux personnes âgées et à celles atteintes de maladies respiratoires d’éviter au maximum les sorties. Le cas échant, le port d’un masque adéquat, F-80 ou KF-95, est hautement conseillé.Sinon, le pays du Matin clair a été ensoleillé pendant toute la journée. Les valeurs matinales assez fraîches dans certaines villes, 2°C à Daejeon, 4°C à Gwangju et 5°C à Séoul notamment, ont grimpé au fil des heures à plus de 15°C. La capitale a ainsi recensé 16°C, Daejeon 17°C, Busan 19°C. La maximale, 20°C a été partagée par plusieurs villes dont Gangneung, Daegu et l’île méridionale de Jeju.