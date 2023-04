Travail forcé : versement des premiers dédommagements indirects

Photo : YONHAP News

Les premiers dédommagements ont été transférés ce mois-ci aux familles de deux travailleurs forcés au Japon pendant la Seconde guerre mondiale. Ce environ un mois après l'annonce par le gouvernement du mode d'indemnisation via un tiers.C'est ce qu'a confirmé lors de son interview téléphonique avec la KBS, la Fondation du soutien aux victimes de la mobilisation forcée pendant l’occupation nippone. Elle a ainsi utilisé les premières donations apportées par Posco, le sidérurgiste numéro un de Corée du Sud.Pour rappel, en 2018, la Cour suprême du pays du Matin clair a donné gain de cause à quinze sud-Coréens et à leurs familles face à deux sociétés japonaises, Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) et Mitsubishi Heavy Industries. Trois d’entre eux, toujours en vie, ont rejeté le plan de leur exécutif, rendu public le 6 mars, de les indemniser par un tiers, au lieu de demander aux firmes japonaises en question de payer leur dette.Concernant les dédommagements des autres familles des victimes, le ministère des Affaires étrangères a annoncé pouvoir révéler leur avancement très prochainement. Avant d'ajouter que cette solution consiste à permettre aux victimes d'exercer leurs droits légaux, et non pas à annuler leur droit de créance.Or, le combat juridique se poursuit. Yang Geum-deok et les autres victimes qui refusent les indemnisations par un tiers avaient engagé le mois dernier une procédure judicaire pour imposer à Mitsubishi Heavy Industries l’exécution du versement du dédommagement. Et d'autres anciens travailleurs et leurs proches ont, de leur côté, obtenu du tribunal la saisie des avoirs détenus en Corée du Sud par les entreprises japonaises incriminées.