La Corée du Nord tire un nouveau missile balistique depuis les environs de Pyongyang

Photo : KBS News

Nouvelle démonstration de force de Pyongyang. La Corée du Nord a tiré aujourd’hui, vers la mer de l’Est, un nouveau missile balistique dont la portée serait plus longue qu’un projectile de moyenne portée.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le pays communiste l’avait lancé vers 7h23 depuis les environs de sa capitale. Les autorités militaires de Séoul et Washington analysent le projectile afin d’en savoir plus sur sa nature et sur sa distance parcourue.Au Japon, une alerte a été déclenchée brièvement dans l’île septentrionale de Hokkaido, et ses habitants ont été priés de se mettre à l’abri.C’est le neuvième essai d’engin balistique de l’année et du premier en 17 jours. Il est intervenu après plusieurs jours de silence de Pyongyang sur les canaux de communication intercoréens.Vous vous en souvenez peut-être. Le 27 mars, le Nord a testé deux missiles balistiques de courte portée. Le lendemain, il a prétendu y avoir procédé en faisant exploser une tête nucléaire à 500 mètres au-dessus d’une île.Et ce mardi, son agence de presse officielle KCNA a rapporté que Kim Jong-un avait ordonné d’élargir, de manière plus offensive, les capacités de dissuasion de guerre. Selon les photos publiées par le média, le dirigeant a donné ces instructions devant une carte des opérations militaires indiquant, semble-t-il, des principales cibles sud-coréennes. Une telle mise en scène n’est pas nouvelle. Dans le passé aussi, le royaume ermite l’organisait avant de se livrer à des provocations.De l’avis des experts de la question nord-coréenne, Pyongyang pourrait faire monter encore les tensions pendant un certain temps à l’occasion de plusieurs célébrations. Le 15 avril marque le 111e anniversaire du fondateur décédé du régime Kim Il-sung et aujourd’hui, cela fait 11 ans que Kim III a été nommé à la tête de la toute-puissante Commission de la défense nationale. En outre, le Nord a déjà promis de lancer un nouveau satellite de reconnaissance miliaire dans le courant du mois.