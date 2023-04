Le Premier ministre polonais préconise l’intervention de Biden pour la livraison d’obus sud-coréens à l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre polonais a évoqué hier la nécessité pour les Etats-Unis d’intervenir afin que la Corée du Sud fournisse à l’Ukraine ses obus d’artillerie. Actuellement en voyage à Washington, Mateusz Morawiecki a tenu ces propos dans une interview avec le New York Times.Le chef du gouvernement polonais a alors indiqué qu’il était important de puiser dans les stocks d’obus du pays du Matin clair pour offrir davantage de munitions dont Kyiv a besoin d’urgence. Selon lui, l’armée russe dispose d’une quantité d’obus beaucoup plus importante que celle de l’Ukraine et Séoul pourra aider cette dernière.Morawiecki a également annoncé que si Varsovie avait dialogué sur la livraison d’armes ou de munitions vers la nation envahie par Moscou avec l’exécutif sud-coréen, celui-ci avait peur des réactions violentes de la Chine et de la Russie. C’est la raison pour laquelle l’intervention directe de Joe Biden est nécessaire.Le Premier ministre polonais a par ailleurs affirmé que son pays n’expédierait pas vers l’Ukraine les armes sud-coréennes sans consulter Séoul. Sachez qu’après le déclenchement du conflit russo-ukrainien, la Pologne en a achetées un nombre important.