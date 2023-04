Documents classifiés américains : Park Jin s'engage à faire prévaloir la souveraineté et les intérêts nationaux

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen ne ménagera pas ses efforts pour régler le scandale de la fuite des documents classifiés américains de manière convaincante pour ses concitoyens en termes de souveraineté et d'intérêts nationaux. C'est ce qu'a répondu hier le chef de la diplomatie sud-coréenne, Park Jin, lors de la réunion plénière de la commission parlementaire des Affaires étrangères et de l'unification à l'Assemblée nationale.En effet, Woo Sang-ho, député du Minjoo, la première formation de l'opposition, a vivement critiqué l'attitude « humiliante » du gouvernement « qui ne cherchait qu'à étouffer l'affaire ». Et de nombreux élus ont appelé l'exécutif à contester les éventuelles écoutes clandestines américaines.Le ministre s'est néanmoins contenté de répéter que la vérification des faits serait le plus important, avant d'annoncer avoir demandé à Washington, via le canal diplomatique, de partager les résultats de son enquête sur la fuite des documents secrets. Avant d'ajouter que l'administration américaine avait fait part de sa volonté de coopérer dans le dossier.Interrogé sur l'éventuelle demande de mesures appropriées envers les USA en fonction des conclusions des investigations sur l'affaire en cours, Park a répondu qu'elles seraient envisageables si nécessaire. Il a d'ailleurs reconnu que les écoutes clandestines constituaient un acte problématique.En réponse à Lee Sang-min, un autre député du Minjoo, qui demandait si les conversations révélées avaient été vérifiées, le chef de la diplomatie a répondu que le Bureau présidentiel de Yongsan les avait examinées. Il s'agit d’un échange sur la question d'aide militaire à l'Ukraine, entre Kim Sung-han et Lee Moon-hee, respectivement l'ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale et l’ex-conseiller présidentiel aux affaires étrangères.Concernant les propos de Kim Tae-hyo, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence, actuellement à Washington pour préparer la visite d'Etat du président Yoon Suk-yeol, le ministre s'est borné à dire que Kim auraient ses raisons pour évoquer la « falsification des documents qui ont fuité ».Avant de finir, Park a assuré que des mesures de sécurité concrètes ont été prises contre les écoutes clandestines du Bureau présidentiel et d'autres espaces gouvernementaux.