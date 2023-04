Yoon Suk-yeol s’entretient avec le Premier ministre portugais en voyage à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier en tête-à-tête le Premier ministre portugais, en voyage à Séoul. L’occasion pour Yoon Suk-yeol de plaider pour la coopération entre les deux pays dans l’industrie du futur comme le semi-conducteur et les batteries.Selon le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, le chef de l’Etat sud-coréen a alors précisé que le potentiel était grand pour l’élargissement de la collaboration en la matière entre Séoul et Lisbonne. Il a ensuite assuré son soutien aux entreprises de son pays qui investissent dans l’Etat d’Europe du Sud, en particulier dans les secteurs bénéficiant de ses atouts qui font la différence.Antonio Costa a lui aussi affiché sa volonté ferme de renforcer davantage la coopération économique avec le pays du Matin clair. Avant d’espérer que son déplacement permettra aux deux nations de travailler en plus étroite collaboration dans les filières des semi-conducteurs, des batteries pour voitures électriques, des nouvelles énergies renouvelables et des composants automobiles, entre autres.Au passage, le président Yoon a sollicité le Portugal pour soutenir la candidature de Busan à l’Exposition universelle de 2030, et a fait état des deux personnalités portugaises bien connues de ses concitoyens : le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres et Paolo Bento, l’ex-sélectionneur de l’équipe de football de Corée du Sud.Antonio Costa est le premier chef du gouvernement portugais à faire une visite officielle au pays du Matin clair en 39 ans.