Le ministre de la Justice veut intensifier la lutte contre la drogue

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Justice a une nouvelle fois affiché sa détermination à lutter contre le trafic de drogue. Pour cela, Han Dong-hoon a promis hier de réinstaller, au Parquet général, une équipe chargée des enquêtes sur les crimes organisés liés aux stupéfiants. Il a fait cette annonce lors d’une conférence de hauts responsables de son ministère.Le garde des sceaux a alors reproché au gouvernement précédent, celui de Moon Jae-in, d’avoir fusionné ce service avec celui anti-corruption en vue d’empêcher le ministère public d’investiguer directement sur ces infractions, sous-entendu de réduire son pouvoir. Il a alors dénoncé un regroupement irraisonnable des deux départements dont les missions sont totalement différentes.Selon le ministre, la criminalité liée aux drogues a par conséquent atteint son plus haut niveau historique en 2022. Et si la Corée du Sud ne parvient pas à vaincre maintenant le combat, il ne lui sera jamais possible d’y arriver.